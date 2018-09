Enna, dal 6 al 9 settembre meeting delle pubbliche assistenze sanitarie

Sono previsti più di 300 volontari per il meeting delle pubbliche assistenze siciliane che si terrà a Enna dal 6 al 9 settembre.

“Per la costruzione di una società più giusta e solidale” è il tema dell’evento che vedrà la presenza dei dirigenti nazionali di Anpas, la più grande associazione di associazioni in Italia che conta più di 980 pubbliche assistenze, e che coinvolgerà i volontari attraverso attività formative, convegni e momenti di incontro con la cittadinanza.

La manifestazione prenderà il via già venerdì mattina con l’apertura al pubblico delle tende, montate per l’occasione in pieno centro storico, nelle piazze principali di Enna. Ci saranno: posto medico avanzato, tensostruttura con cucina d’emergenza, tenda nbcr (dei nuclei formati per i rischi nucleari – biologici – chimici e radiologici).

«Saranno tre giorni di incontro dei volontari, prima di tutto. Un modo per confrontarsi su temi come l’integrazione dei migranti che sta molto a cuore delle pubbliche assistenze siciliane che, da anni, ne rivendicano i diritti e chiedono che non venga mai lesa la loro dignità. – dichiara Lorenzo Colaleo, presidente Anpas Sicilia – Lo abbiamo fatto in occasione della nave Aquarius, lo abbiamo ribadito per la Diciotti. Non è una questione politica ma di umanità e lo abbiamo dimostrato lo scorso anno con il progetto “Insieme a te” che ha formato e fatto diventare volontari più di 30 migranti.»

Sarà proprio su questo tema (“Comunicare per integrare: il ruolo delle pubbliche assistenze”) l’incontro di sabato sera, alle 20.30, presso il teatro comunale di Enna con Simonetta Guidotti, giornalista del Tg2, Mario Sensini, Corriere della sera, e Salvatore De Mola, sceneggiatore.

Sul palco anche i volontari che si sono occupati dell’accoglienza dei migranti ai porti.

Colaleo continua: «Non mancheranno i momenti di festa perché vogliamo trasmettere anche la gioia di far parte di un’associazione di volontariato, ci sarà un flashmob e sabato sera offriremo una spaghettata alla cittadinanza così potranno vedere con i loro occhi come lavora una cucina da campo in emergenza.»,

La manifestazione si concluderà domenica con un confronto sulla riforma del terzo settore.