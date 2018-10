Enna, festeggiata la X Giornata Nazionale dell’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri)

Si è celebrata il 24 ottobre la X Giornata Nazionale dell’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) per evidenziare l’impegno dei 25.000 volontari che, in tutta Italia, e in 230 sedi, ogni giorno rinnovano il proprio impegno costante e gratuito accanto ai pazienti e ai loro famigliari negli ospedali, nelle RSA, negli Hospices e nei Centri diurni per disabili e per malati psichiatrici.

“Oggi siamo qui a rinnovare l’impegno di tutti questi volontari verso la società, – spiega Alice Amico, presidente AVO Enna – verso chi si trova in un momento di difficoltà. Siamo anche qui per cogliere lo spirito del volontario AVO ed invogliare quante più persone possibili ad intraprendere questa strada. E il nostro impegno lo profondiamo non solo presso l’Ospedale Umberto I, ma anche al Centro di Accoglienza “Santa Lucia” di Enna bassa, offrendo gratuitamente una presenza discreta, ma carica di calore umano, per lenire, attraverso il dialogo ma soprattutto l’ASCOLTO, la sofferenza ed il senso di isolamento dei malati e degli anziani.”

Ospiti d’eccezione il regista e attore Gaetano Libertino accompagnato dall’attrice Marialuisa Catalano, che hanno letto alcune riflessioni e poesie dal profondo significato. Ad allietare la serata i ragazzi del Liceo Musicale di Enna della dirigente scolastica prof.ssa Maria Silvia Messina, delle classi di canto, chitarra, flauto e pianoforte, che hanno intrattenuto il pubblico con brani di Puccini, Giuliani, Piazzolla e Garcia Lorca.

Ha portato i saluti dell’amministrazione comunale l’assessore Giovanni Contino che ha sottolineato “l’importanza del volontariato per una società sana e attenta alle necessità del prossimo”.