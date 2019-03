Enna, Festival sulla Sostenibilità Ambientale, Animale, Alimentare

dal 25 al 30 giugno 2019

Nato da una idea dello chef Fernando Bruno, che da oltre vent’anni si occupa di eventi sulla sostenibilità e che a Milano gestisce un ristorante fruttariano e vegano, il primo festival fruttariano italiano sta per essere ospitato ad Enna, per raccontarci di un consumo consapevole di frutta, nel rispetto di ambiente e animali.

Il “fruttarismo” è un tipo di alimentazione privo di derivati animali, basato in verità oltre che su frutta anche su ortaggi e il festival nasce da un percorso che parte dal chiedersi cosa si possa fare dal punto di vista etico per dare un proprio contributo al fine di ottenere una sostenibilità a 360°.

Un mondo di idee e di progetti per scoprire nuove possibili scelte alimentari verranno, quindi, presentati dal 25 al 30 giugno ad Enna, nel centro della Sicilia, per capire come proteggere il pianeta che ci ospita e tutte le creature che lo popolano.

Ci saranno dottori ed esperti, ma anche artisti, attori e sportivi per portare il proprio contributo a questo grande evento, il primo in Italia, aperto a chi vuole conoscere questo stile di vita più sano, documentandosi con specialisti del settore.

Brochure: https://festivalsostenibile.it/wp-content/uploads/2019/02/PRESENTAZIONE-FESTIVAL-BROCHURE.pdf

Pagina evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/1395955327203539/