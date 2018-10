Enna, il 24 ottobre l’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) festeggia la X Giornata Nazionale

Dopodomani, mercoledì 24 ottobre 2018, l’Avo di Enna festeggia la X Gionata Nazionale. Il Presidente Avo Enna, Alice Amico, dopo i banchetti informativi che si sono tenuti questa mattina presso il Decò di Enna Bassa e che domani mattina saranno presenti presso il Decò di Enna Alta, per informare la popolazione sulle attività portate avanti dall’associazione e dare il via alle iscrizioni per il 30° Corso di Formazione per chiunque desideri diventare un volontario (corso che partirà lunedì 5 novembre), ha strutturato i festeggiamenti per la X giornata nazionale in due fasi: la mattina, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, i numerosi volontari Avo saranno presenti presso l’Ospedale Umberto I di Enna con dei banchetti informativi e il pomeriggio, dalle ore 17.00, presso il Centro Polifunzionale in Via dello Stadio, interverranno gli allievi delle classi di canto, chitarra, flauto e violino del Liceo Musicale di Enna diretto dalla dirigente scolastica Maria Silvia Messina e vari momenti di riflessione intercalati dalle letture di Gaetano Libertino e Marialuisa Catalano.

“La giornata nazionale dell’AVO” nasce per rispondere alle tante domande di quanti vogliano conoscere, sapere e avvicinarsi a questa associazione e, qualora, le risposte dovessero catturare i loro cuori, AVO Enna sarà ben lieta di iniziare con loro un percorso formativo, a partire dal 29 ottobre p.v., per far vivere la magnifica esperienza del donare un po’ del proprio tempo a chi soffre ed è solo.

La Giornata, gode del patrocinio del Comune di Enna e del sostegno fornito dal CSVE (Centro Servizi Volontariato Etneo).