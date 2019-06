Enna, il 7 giugno alla Camera di Commercio seminario organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti

Condividi l'articolo su:























“L’evoluzione dello studio: dall’esecuzione dell’adempimento alla generazione di valore” è il titolo del Seminario che si terrà ad Enna venerdì 7 giugno 2019, dalle ore 14,30 alle ore 18,30, presso la Camera di Commercio di Enna.

L’evento, organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Enna in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna, vede la qualificata presenza del Politecnico di Milano e di Assosoftware.

“La rivoluzione dei modelli organizzativi, la multidisciplinarietà degli studi professionali e la digitalizzazione impongono una riflessione e un cambiamento del tradizionale modo di operare dei professionisti. Il Seminario, – afferma il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna Fabio Montesano, – ha l’obiettivo di analizzare tale fenomeno, in continuo cambiamento, e gestire al meglio la rivoluzione digitale assicurando crescita professionale e qualità dei servizi erogati alle imprese”.

“Il Seminario che si terrà venerdì, – afferma il Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Enna, Roberta Beccaria, – cercherà di analizzare il fenomeno dell’evoluzione tecnologica e normativa in atto, concentrandosi sulla necessità implicita di adeguare i modelli degli studi professionali. Una parte significativa del nostro lavoro riguarda gli adempimenti fiscali e amministrativi a favore dei contribuenti; queste attività negli ultimi anni sono notevolmente aumentate, si pensi ad esempio a tutte le attività di controllo ed invio delle dichiarazioni fiscali, liquidazioni Iva, Spesometro, Esterometro. Seguendo questa linea, molti studi hanno dovuto adeguare i loro sistemi informatici e tecnologici resi necessari dall’Amministrazione Finanziaria, diventando il punto di connessione tra il contribuente e la Pubblica Amministrazione. In questo continuo cambiamento il rischio è quello di impoverire la consulenza prestata dai nostri studi. Per questo, quello che oggi può essere visto come un peso può diventare una nuova opportunità di business per gli studi professionali”.