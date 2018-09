Enna, il cimitero comunale dal primo ottobre rimarrà chiuso il giovedì mattina

Presso il cimitero comunale di Enna, nel periodo compreso tra ottobre 2018 ed aprile 2019 sono previste le operazioni di estumulazione straordinarie, esumazioni e trasferimento di salme e durante queste operazioni non è opportuna la presenza di persone estranee all’interno dell’area cimiteriale.

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, attraverso un’ordinanza, ha ritenuto di adottare un provvedimento per interdire l’accesso del pubblico al cimitero nelle giornate in cui avvengono queste operazioni per motivi di igiene e sanità pubblica.

Nell’ordinanza è prevista la chiusura al pubblico del Cimitero comunale tutti i giovedì dalle ore 7 alle ore 13, dal 1 ottobre 2018 al 30 aprile 2019.