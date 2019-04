Enna, il coro Passio Hennenis il 14 aprile canta per l’incontro tra Addolorata ed Ecce Homo

Il Cristo sofferente, percosso, sanguinante e coronato di spine, incontra sua madre Maria straziata dal dolore. A Enna a rappresentare questo struggente incontro sono la confraternita della Santissima Passione e la confraternita di Maria Santissima Addolorata all’interno della processione serale della domenica delle Palme.

Domani per la prima volta il coro Passio Hennensis è stato chiamato a prendere parte all’incontro madre-figlio. L’appuntamento è per le 20 circa nella via Mercato di Sant’Antonio, all’ingresso della chiesetta dell’Addolorata.

La formazione diretta da Giovanna Fussone sarà accompagnata dalla banda Città di Enna diretta da Luigi Botte nel brano Sento l’amaro pianto, musica attribuita a Giacomo Tirabassi su testo di Pietro Metastasio.

A volere il coro Passio Hennensis all’interno di questo momento della processione, accompagnato dalla riflessione e dalla preghiera, è stato il Collegio dei rettori delle confraternite ennesi (in particolare, i rettori Massimo Caceci della Passione e William Tornabene dell’Addolorata) e il referente spirituale del Collegio monsignor Vincenzo Murgano. “Per noi è un’eccezione al nostro tradizionale percorso che dal 2015 ci vede cantare esclusivamente all’interno della processione del venerdì santo – ha commentato Giovanna Fussone – abbiano dato il nostro sì all’appello dei confrati e del parroco del Duomo per amore delle tradizioni cittadine. Domani canteremo un brano mai eseguito e scelto per l’occasione”.