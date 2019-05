Enna, il primo giugno si svolgerà la seconda edizione della “Giornata della Salute”

Condividi l'articolo su:























Screening gratuiti, tanta informazione, musica, animazione, degustazione di prodotti salutari e tipici: numerose le attività che saranno realizzate sabato 1 giugno, dalle ore 10:30 alle 18:30, nella Piazza Carmine, ora piazza Papa Giovanni XXIII, nella seconda Edizione della “Giornata della Salute in memoria di Pietro Farinato, il medico dei poveri”. Il Comitato di Quartiere San Tommaso, in seguito al successo della prima edizione realizzata nel 2018, ripropone, in sinergia con l’ASP di Enna e le associazioni di volontariato, una giornata interamente dedicata alla prevenzione, alla promozione degli stili di vita salutari e a momenti ricreativi e di socializzazione.

Con il patrocinio dell’Azienda Sanitaria e del Comune, gli spazi della Piazza Carmine e dell’attiguo cortile dell’ex Ospedale Umberto I accoglieranno sin dalla mattina i gazebo degli operatori sanitari e i camper delle associazioni aderenti.

I medici e gli operatori sanitari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna realizzeranno lo screening del Diabete (dottori Gaetano Stabile, Mauro Sapienza, infermieri Concetta Trummino e Vincenzo Andolina); donazione sangue (dottore. Francesco Spedale, Centro trasfusionale Enna); lo screening massa corporea e auxologia pediatrica (dottore Rosario Colianni); la rilevazione del monossido di carbonio (dottoresse Eleonora Caramanna e Giuseppina Raspa); le attività inerenti gli screening oncologici (dottoressa Gina Bellina).

Altri interventi saranno: screening Udito (Centro Amplifon Enna); screening Vista (Unione Italiana Ciechi e Lions Club Enna); Misurazione gratuita pressione Arteriosa (CRI Sezione di Enna); consulenza pediatrica (dottoressa G. Cucchiara).

Tanta l’informazione che verterà su alimentazione e corretti stili di vita (dottoresse Gabriella Emma e Sabrina Benvenuto); Promozione salute dall’adolescenza alla menopausa (dottoressa Carmela Figliolio e Giusy Cammarata del Consultorio Familiare di Enna); attività fisica, uso corretto degli antibiotici, uso corretto dei cellulari, incidenti stradali e domestici (dottoressa Eleonora Caramanna); la Rete Civica della Salute (URP e il Comitato Consultivo Aziendale); Dipendenze Patologiche (dottore Stefano Dell’Area e dottoressa Laura Fiamingo del SER.T).