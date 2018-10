Enna, in visita il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale Giovanni Cataldo

Nella mattinata del 10 ottobre, il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale di brigata Giovanni Cataldo, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Enna, dove è stato ricevuto dal comandante provinciale, tenente colonnello Saverio Lombardi.

Il comandante di Legione, che ha dapprima fatto visita al presidente del Tribunale, Cesare Zucchetto, al Procuratore della Repubblica, Massimo Palmeri, al prefetto, Maria Antonietta Cerniglia e al sindaco, Maurizio Di Pietro, ha quindi incontrato gli ufficiali del Comando Provinciale di Enna, i comandanti delle Stazioni della Provincia, i militari dei reparti speciali e una rappresentanza dei carabinieri della sede.

Il generale Cataldo ha inteso ricordare ai militari incontrati i valori fondanti dell’istituzione, fissando le linee di azione nel controllo del territorio e le priorità operative, incentrandole nella lotta alla criminalità organizzata e comune e ha esortato i Carabinieri a continuare a operare con passione, professionalità e disponibilità a favore dell’intera comunità siciliana, da sempre distintasi, in questa come in altre province dell’Isola, per operosità, ospitalità, altruismo e generosità.

In particolare, il comandante della Legione ha evidenziato l’importanza della presenza dei militari sul territorio, strumentale all’attività di prevenzione e repressione dei reati.