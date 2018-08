Enna, l’associazione di quartiere A chiazza organizza “Occhio alle stelle”

Dai 1000 metri del capoluogo di provincia più alto d’Italia la possibilità di poter dare molto da vicino un “Occhio alle stelle”.

Lo si potrà fare nella serata di venerdì 24 agosto quando grazie all’Associazione di Quartiere A chiazza si potranno ammirare le stelle. A dare questa possibilità di osservazioni astronomiche al telescopio di pianeti ed altri oggetti visibili, il giovane astrofisico ennese Giorgio Viavattene.

Per poter vivere questa singolare esperienza che si terrà sul terrazzo dell’Hotel Bristol è necessario prenotare poiché saranno organizzati dei gruppi. Per informazioni sulle modalità di prenotazione telefonare al 3334810721. La serata sarà arricchita dai brani musicali del duo Coppola – Di Bella e da somministrazione di vini e degustazione di prodotti tipici sulla sottostante piazza Ghisleri.

“Abbiamo voluto organizzare questo evento che riteniamo possa suscitare tanto interesse – ha commentato il presidente dell’Associazione di Quartiere A Chiazza Silvana Stella – ed inoltre la cosa che ci fa più piacere è che nel rispetto della nostra filosofia di associazione che è quella di valorizzare sempre le eccellenze locali a gestire la serata sarà un nostro giovane concittadino che si sta sempre più affermando nel campo dell’Astrofisica come appunto Giorgio Viavattene. Ma anche la scelta dell’intrattenimento musicale non è stata casuale visto che anche per il duo Coppola – Di Bella parliamo di due artisti locali di notevole spessore artistico. Invito tutti coloro che fossero interessati a mettersi subito in contatto con noi in modo da darci la possibilità di organizzare al meglio i gruppi”.