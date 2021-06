Enna, Maria Santissima della Visitazione: origini storiche della festa

Condividi l'articolo su:























“Vulissi aviri la menti serena ppi prijari a Vui Matri divina. La regina di l’angili si chiama ca iedi la vera stella mattutina; beatu cu lu sabbutu dijuna e cu la vad’a preja ogni matina cu lu preja ccu fidi e ccu cori lu nomu di Marì Visitazioni“.

Dunque, il mese di giugno è il mese di preparazione ai solenni festeggiamenti patronali che avranno il loro culmine il 2 luglio; sembrerebbe una situazione normalissima (di una cittadina del sud Italia) che si prepara a solennizzare la festa patronale, ma in realtà nulla è così scontato.

In tutto l’entroterra siciliano, la maggior parte delle feste patronali si svolgono in agosto e il motivo è semplicissimo: l’economia del territorio è sempre stata agro-pastorale, per cui ci si dedicava a festeggiare il santo patrono una volta terminata la fase lavorativa più delicata e importante dell’anno: la mietitura.

A Enna, al contrario, la festa si svolge in pieno periodo di mietitura e ciò è collegato ad un particolare evento storico, che si fonde a leggende tramandate oralmente dando una policromia ed una peculiarità unica alla grande festa di Maria Santissima della Visitazione, che ogni anno rende i mesi di giugno e luglio i più importanti dell’anno, quasi come due pietre preziose incastonate in un gioiello.

Nei prossimi articoli racconteremo questa grande storia tutta ennese.

Mario La Torre

Foto di Martina Melfa

