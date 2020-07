Enna, mostra fotografica “Il silenzio del mare”

Condividi l'articolo su:























I mari della Sicilia sono giunti ad Enna, con la mostra fotografica “Il silenzio del mare“, ancora visitabile sino al 18 luglio 2020, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:30 alle 20:30, presso AEC Arte Enna Contemporanea.

Un occhio attento, preciso ed empatico quello di Luigi De Bacco, che in questa sua straordinaria collezione di foto subacquee, porta alla luce le meraviglie del mondo sommerso dei mari della Sicilia.

Tutto ciò che non è visibile lo diventa, grazie alla sua paziente e attenta ricerca nella voglia di documentare le bellezze di ciò che sta sotto il mare.

Un lavoro durato ben 4 anni, svolto in collaborazione con i biologi marini nelle Pelagie, a Lampedusa, Linosa, Pantelleria, nelle Egadi, nelle Eolie e a Portopalo di Capopassero.

Le immagini che ne risultano possono sembrare a prima vista indecifrabili, quasi astratte nelle forme e nei colori, e solo con una attenta osservazione si risale alla vera identità dei soggetti ritratti.

Tutto ciò stimola la curiosità e rende ancora più stupefatti alla visione dello spettacolo che cmanifesta la natura sommersa.

Gli scatti dell’artista portano l’attenzione sui mari e sui fondali siciliani, sulla loro straordinaria bellezza e unicità, e fanno riflettere su quanto sia importante amare, rispettare e proteggere quest’eccezionale tesoro naturale nel suo magico silenzio.

Nella mostra sono esposti dodici scatti fotografici subacquei, in formato 50 x 70, montati su cornice in profilo di alluminio e vetro protettivo conservativo antiriflesso, per garantire la perfetta visione delle immagini senza alcuna alterazione dei colori originali.

È visibile, sempre dello stesso artista, la collezione “DONNE”, una serie di 12 scatti pensati e realizzati come omaggio ai grandi maestri della fotografia, ricreando le pose e le ambientazioni dei loro capolavori.

L’ingresso alla galleria, per la visita alla mostra, è regolamentato nel rispetto delle norme anti Covid ancora in vigore.

Maria Teresa La Via, giornalista nata a Nicosia, attuale direttore di TeleNicosia www.abcsitiweb.com/

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati