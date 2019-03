Enna, per i lavori in via Roma preoccupazioni per i tempi di realizzazione da parte della Confcommercio

«Comprendiamo la necessità di un intervento di manutenzione in via Roma, ma dobbiamo assolutamente evitare che la lentezza nell’esecuzione dei lavori comprometta la già difficile sopravvivenza delle attività commerciali».

È questa la riflessione del Presidente della Delegazione comunale Confcommercio di Enna Fabiola Lo Presti in merito ai lavori di manutenzione che stanno interessando in queste ore la centralissima via Roma.

«Naturalmente esprimiamo soddisfazione per la realizzazione di lavori che possano migliorare l’aspetto estetico della nostra Città – dichiara Fabiola Lo Presti – ma chiediamo che vengano impegnate tutte le forze necessarie per velocizzare i tempi d’intervento. Dobbiamo assolutamente evitare che un’opportunità di miglioramento si trasformi in un altro problema per i commercianti».

Il presidente di Confcommercio Enna teme che un lungo periodo di chiusura al transito della via Roma possa avere ricadute negative sulle attività commerciali che insistono nella zona interessata dai lavori: «Chiediamo all’Amministrazione comunale di accogliere il nostro grido d’allarme e di intervenire con decisione con la ditta che si è aggiudicata i lavori, affinché aumenti il numero degli operai impegnati, limiti i disagi e prenda un preciso impegno volto a realizzare i lavori necessari nel minor tempo possibile, senza risparmiare risorse e mezzi per accelerare i tempi di realizzazione».