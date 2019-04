Enna, per il passaggio del Giro di Sicilia chiuse le scuole e modificata la viabilità

Il prossimo venerdì 5 aprile il Giro di Sicilia di ciclismo passerà dalla parte bassa della città come già avvenuto lo scorso anno in occasione del Giro d’Italia.

Per questa ragione le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale resteranno chiuse e la viabilità subirà alcune modifiche, a cominciare dall’apposizione dei divieti di sosta.

L’interdizione al transito veicolare dell’intera area scatterà due ore prima del passaggio della corsa ufficiale, previsto per le ore 12, 30 circa, fino a cessate esigenze.

“Ancora una volta il nostro territorio sarà protagonista di un evento sportivo di grande prestigio – commenta il sindaco Maurizio Dipietro – e speriamo che anche questa volta il passaggio della corsa avverrà in una bella cornice di pubblico, come già avvenuto in altre importanti occasioni”.

“Ai nostri concittadini chiediamo di collaborare alla riuscita dell’evento – aggiunge l’assessore allo Sport Dante Ferrari – pazientando per il disagio legato alle misure restrittive della normale viabilità e partecipando in maniera ordinata a questa bella giornata di sport”.