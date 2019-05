Enna, per “Voci di Sicilia” gran finale sabato e domenica con “Tante donne e un libertino”

Condividi l'articolo su:























Gran finale sabato e domenica per l’ottava edizione di “Voci di Sicilia”, la rassegna di teatro comico organizzata dalla Cooperativa Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia.

Ultimo spettacolo in cartellone “Tante donne e un libertino”, che sarà portato in scena sul palco del Teatro Garibaldi di Enna (con inizio sabato alle ore 20,30 e domenica alle ore 18,30) dalla compagnia teatrale ennese “I Guitti”.

Si tratta della commedia brillante in atto unico scritta da Pierre Chesnot, con libero adattamento e regia di Gaetano Libertino.

La trama. Divertenti e caratteristiche sono le donne che ruotano al protagonista, il classico maschio libertino. Quest’ultimo, in maniera impenitente, alterna la propria vita passando da una donna all’altra, fino a collezionare un’ex moglie, una moglie, un’ex amante ed una amante giovane.

Tutto sembra sotto il suo controllo, ma l’ex amante, non accettando di essere abbandonata, si reca in maniera violenta in casa del protagonista e qui si scoprono gli altarini. Il libertino sembra spacciato, ma, nell’imprevedibile finale, riesce a tenere testa a questa ingarbugliata situazione.

Divertente e dissacrante, la commedia mette in evidenza il rapporto quasi mai risolto tra uomo e donna.

“Leggendo il testo del geniale Chesnot – le parole del regista Gaetano Libertino – mi sono reso conto di come l’autore sia sensibile e proiettato verso il pianeta donna, quindi, per nulla maschilista. In maniera anomala, quasi velata, sottolinea anche e soprattutto l’intelligenza della donna. Questo testo – conclude Libertino – non è altro che un messaggio contro ogni sorta di violenza all’interno del menage coniugale”.

In scena Gaetano Libertino (che cura anche la regia), Anna Maria Millauro, Cinzia Spitaleri, Adriana Comito, Giorgia Ingrà, Barbara Perna, Marisa Pecora, Giovanni Giordano, Aron Murgano. Collaborano alla realizzazione dello spettacolo Andrea Lo Gioco, Franca Gurrera, Maria Filippa Cacciato, Mario Savoca, Gaia e Marialuisa Catalano.

Biglietti: Platea € 14,00, Palchi centrali € 12,00, Palchi laterali e Galleria € 10,50. Sono previste riduzioni per vecchi abbonati, associazioni, clubs service, Cral, over 65 ed universitari. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare la direzione artistica al 335.457082 o il botteghino del Teatro Garibaldi di Enna (tel. 0935.40540). Biglietti disponibili anche sul circuito Liveticket e presso Eunofly Viaggi in Viale Diaz ad Enna Alta.