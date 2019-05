Enna, poliziotti salvano un anziano signore la cui autovettura storica era andata a fuoco

Condividi l'articolo su:























Nella giornata del 25 maggio la Polizia di Stato ed in particolare gli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Enna, sono intervenuti, nel centro di Enna per salvare il conducente di un veicolo in fiamme, un anziano signore, mettendo in sicurezza la zona, tenuto conto che dal veicolo, fra l’altro un’auto storica del 1968, fuoriusciva del carburante.

In particolare, i poliziotti della volante ennese, in servizio presso la centrale via Diaz, incrociavano un veicolo di interesse storico, una Fiat cinquecento, dal cui cofano motore, posto nel retro dell’auto, fuoriuscivano delle vistose fiamme.

Immediatamente i poliziotti bloccavano il veicolo. Il conducente, un anziano uomo di 88 anni, pur accortosi della situazione, rimaneva impietrito di fronte al pericolo, permanendo all’interno del veicolo. Gli agenti intervenuti, quindi, rapidamente circoscrivevano la zona per mettere in sicurezza tutte le persone ed i veicoli in transito, ed altrettanto velocemente, letteralmente “tiravano fuori” l’uomo dal veicolo, allontanandolo dal pericolo.

Dopo aver assicurato l’incolumità delle persone, i poliziotti, recuperati diversi estintori dalle attività commerciali vicine, agivano sulle fiamme, riuscendo a domarle, sino all’arrivo anche dei vigili del fuoco, che intervenivano per mettere completamente in sicurezza la zona, occupandosi anche di bloccare la copiosa fuoriuscita di carburante dal veicolo, recuperando quanto già sversatosi.

Per fortuna l’anziano signore è rimasto incolume, a parte il brutto spavento ed i fastidi del fumo che si è propagato nell’area, causando fra l’altro anche maggiore pericolo durante l’azione di salvataggio dei poliziotti.