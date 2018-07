Enna, riunione operativa in Prefettura per verificare lo stato di avanzamento dell’Anpr

Nella mattinata del 20 luglio, presso la Prefettura si Enna si è tenuta una riunione operativa finalizzata alla verifica dello stato di avanzamento del processo di attuazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente (ANPR), unica banca dati centrale nella quale, entro il 31 dicembre 2018, ciascun comune dovrà trasferire le proprie anagrafi locali. Ciò servirà a semplificare le procedure di variazione anagrafica del cittadino e ad uniformarle a livello nazionale.

La riunione, che ha fatto seguito ad un precedente incontro, svoltosi presso la Prefettura l’11 aprile scorso, ha coinvolto un secondo gruppo di 10 comuni, inserendosi in una serie di iniziative assunte dalla Prefettura allo scopo di imprimere una decisa accelerazione alle procedure propedeutiche al subentro delle anagrafi locali (APR e AIRE )in ANPR.

Alla riunione hanno partecipato tutti gli Ufficiali d’anagrafe dei Comuni interessati, alcuni responsabili di settore, oltre a rappresentanti della Halley Sud s.r.l e della Datanet S.r.l, società che svolgono servizi di consulenza e assistenza tecnica presso gli Enti locali interessati.

Nel corso dell’incontro si è proceduto alla proiezione di slides, realizzate a cura della Sogei S.p.A sulle varie fasi da seguire per assicurare la migrazione dei dati anagrafici locali su ANPR.

I responsabili delle società informatiche hanno quindi illustrato nel dettaglio le modalità del Piano di subentro, avvalendosi di una illustrazione in “Power Point” che ha costituito un valido supporto pratico ed hanno assicurato la loro costante assistenza agli operatori comunali per velocizzare le procedure.

L’intervento dei tecnici è stato seguito da un ampio dibattito che ha coinvolto tutti i partecipanti, i quali hanno ricevuto utili suggerimenti per l’espletamento dei compiti loro affidati .

La riunione, che si è rivelata ancora una volta una preziosa occasione di confronto per rafforzare le conoscenze tecniche dei Comuni, si è conclusa con l’impegno di tutti i presenti a ultimare le attività propedeutiche al pre-subentro entro il prossimo mese di settembre, per giungere infine al definitivo subentro in ANPR entro Ottobre.