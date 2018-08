Enna, riunione tecnica in prefettura per intensificare i controlli di sicurezza per il Ferragosto

Il 10 agosto, su convocazione del prefetto di Enna, Maria Antonietta Cerniglia, si è tenuta una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia.

Nel corso della stessa, in conformità alle recenti direttive ministeriali, è stata disposta, in prossimità del Ferragosto, una intensificazione delle misure di controllo del territorio nonché dei servizi di vigilanza e sicurezza sui luoghi di maggiore afflusso turistico e lungo la viabilità principale ed autostradale.

Durante la riunione è stata, altresì, riservata particolare attenzione agli aspetti della sicurezza connessi al Palio dei Normanni che si terrà nei prossimi giorni a Piazza Armerina. Al riguardo, atteso il prevedibile afflusso di pubblico, è stato convenuto di richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale sull’adozione delle misure da assicurare, in ottemperanza alle nuove linee guida appositamente emanate in ordine ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.