Enna, sarà presentata nella Biblioteca “Hennaion” l’ultimo romanzo di Enzo Barnabà dal titolo “Il Viaggio di Cunègonde”

Negli spazi della Biblioteca “Hennaion” di via Roma, 416, giovedì 25 ottobre, alle ore 18:30, sarà presentato il volume dal titolo “Il viaggio di Cunégonde” di Enzo Barnabà, pubblicato da Siké Edizioni nella collana Bergamotto (nella foto la copertina del libro). La trama del romanzo è molto accattivante: “libri che hanno il potere di cambiare la vita di chi li legge”, ha scritto Matteo Collura in una recensione.

Cunégonde vive la sua infanzia felice con i genitori e i fratellini, che “laggiù”, dalle parti dell’Equatore costituiscono il popolo degli Abigù. Tra superstizioni e antichi rituali, scopre in adolescenza la fatica dell’essere donna in un ambiente tradizionalmente maschilista. Quando decide d’intraprendere il viaggio verso l’Europa Cunégonde non sa ancora quanto difficile possa essere la vita in una terra che non è la sua e tra gente che non è come lei. Un romanzo che racconta la vita in prima persona, con lo sguardo di chi, nonostante tutto, non perde mai la speranza e la voglia di sognare. E’ una donna che funge da protagonista e da narratrice.

Enzo Barnabà, nato a Valguarnera (Enna), vive a Grimaldi di Ventimiglia (Imperia). Ha scritto libri di Didattica editi da prestigiose case editrici quali D’Anna, Firenze (1984); SEI, Torino, (1989) e Loescher, Torino, (1992 e 1994); di Storia, tra cui “I Fasci siciliani a Valguarnera”, ed. Teti, Milano (1981). Numerosi i libri di narrativa, tra cui si citano: “Morte agli Italiani”, Roma, (2008); “Ventre Del Pitone”, Bologna, (2010), e per la Formigine Edizioni “Il Partigiano di Piazza dei Martiri” (2013), “Vita e Misteri di Serge Voronoff”, (2014).

“Il Viaggio di Cunégonde”, uscito nel mese di Maggio 2018, euro 18,00 per 232 pagine, è già in distribuzione nelle librerie e on-line ebook.

Salvatore Presti