Enna, saranno 6 i piccoli artisti che si esibiranno il 12 gennaio alla chiesa di San Giuseppe

Sono 6 i piccoli artisti che si esibiranno sabato 12 gennaio alla chiesa di S. Giuseppe in pieno centro cittadino al Concerto dell’Epifania per bambini “Natale Controcorrente”.

L’evento promosso dall’Associazione di quartiere A Chiazza fa parte degli appuntamenti inseriti nel cartellone natalizio della stessa associazione e dove inizialmente tenersi il 6 gennaio. Ma il concerto è stato rinviato di una settimana viste le abbondanti nevicate che si sono avute a Enna nello scorso Week End. Ma l’Associazione ha voluto riproporre lo stesso il concerto giunto alla seconda edizione visto anche il grande successo avuto nella prima edizione lo scorso anno quando però come Location ebbe la Chiesa di S. Giovanni. Anche quest’anno direttore Artistico dell’evento è Ilenia Navarra una delle più autorevoli autrici di canzoni per bambini e non solo coadiuvata dal musicista Luigi Napoleone Vicari.

Il concerto si tiene grande al determinante sostegno di operatori economici del quartiere A Chiazza e non solo associazioni Onlus e Datoriali, società sportive, confraternite. “Anche se con non pochi problemi abbiamo anche quest’anno voluto riproporre questo appuntamento che di fatto segna la chiusura degli eventi natalizi – commenta il Presidente dell’Associazione A Chiazza Silvana Stella – infatti è nostra intenzione farlo diventare ormai appuntamento fisso anche perchè abbiamo riscontrato un forte interesse. Un grazie a tutti coloro che stanno partecipando all’organizzazione ed un grazie in particolare a tutti coloro che con il loro sostegno stanno consentendo che si riesca a fare”.

L’inizio del concerto è fissato per le 19,30. I partecipanti al concerto sono gli ennesi Martina Parisi, Giulio Assennato, Simona Telaro, Domenico Barbera il ragusano Biagio Meli e la messinese Greta Cacciolo vincitrice dello Zecchino d’Oro edizione 2015.