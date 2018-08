Enna, si è riunito in prefettura il Comitato provinciale sulla situazione dell’ordine pubblico e della sicurezza nei Comuni di Barrafranca, Regalbuto e Villarosa

Nella mattinata del 29 agosto, il prefetto di Enna, Maria Antonietta Cerniglia, ha presieduto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione, oltre che dei vertici delle Forze dell’Ordine, dei sindaci dei Comuni di Barrafranca, Regalbuto e Villarosa.

Nel corso della riunione, dopo aver esaminato i dati inerenti il livello di delittuosità e l’efficacia dell’azione di contrasto già in atto in quei Comuni, si è concordato di intensificare le misure di controllo del territorio e di contrasto ai fenomeni di criminalità riscontrati in detti Comuni con delle attività mirate.

A conclusione dell’incontro, il prefetto di Enna ha assicurato, altresì, il pieno supporto a tutte le eventuali ulteriori iniziative volte all’affermazione della legalità che le Amministrazioni comunali intendano attivare.