Enna, si è svolta l’assemblea regionale dell’Avo (Associazione volontari ospedalieri)

L’AVO Sicilia si è riunita in assemblea ordinaria il 24 marzo, presso la sala conferenze “ A.Mingrino” dell’Ospedale Umberto I di Enna.

Erano presenti tutti i presidenti delle AVO locali della Sicilia che svolgono la loro attività di volontariato negli ospedali dell’Isola.

L’assemblea regionale di Avo Sicilia quest’anno ha avuto una duplice importanza, oltre all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, la relazione della presidente Cetty Moscatt e l’attività statutaria realizzata ed in programma per il 2019, quest’anno si è discusso degli effetti causati dalla nuova legge di riforma del terzo settore Decr. Legs. 3 luglio 2017, n. 117.

Nel rispetto della nuova normativa si è approvato il modello di statuto da adottare tra le AVO locali siciliane in sostituzione degli attuali, ormai superati dalla predetta riforma.

Molta attenzione è stata data al progetto per le AVO locali programmato dalla Direzione Regionale “PARLO CON TE” che ha visto per l’intero 2018 la Presidente Cetty Moscatt incontrare tutti gli otre 3.000 volontari AVO presenti nell’isola ed i loro Direttivi.

Nell’ambito di questo progetto le attività realizzate hanno permesso una migliore integrazione delle AVO locali con le Aziende Ospedaliere e le ASP dell’isola valorizzando sempre più l’attività di volontariato svolta nei reparti interessati e promuovendo una formazione continua del volontario per essere sempre preparati ad affrontare tutte le emergenze che possono verificarsi.

AVO Sicilia negli anni è cresciuta e dopo l’importante accredito ottenuto dall’Assessorato alla Salute Regionale come Associazione di Volontariato Ospedaliero di rilievo nazionale e regionale; nelle problematiche ultimamente verificatesi per l’assistenza alle famiglie dei ragazzi disabili per l’ottenimento della massima integrazione nelle scuole e quindi nella nostra società, AVO Sicilia sarà convocata in V Commissione del Parlamento Siciliano per poter relazionare sulle difficoltà sempre maggiori incontrate dalle famiglie per integrare i loro figli disabili nella nostra società sempre più distante ed assente a queste esigenze.

La presidente Cetty Moscatt ha presentato l’ultima Avo locale, quella di Partinico, che ha appena iniziato la sua attività di volontariato nel suo territorio ed ha già terminato il primo corso di formazione per volontari ospedalieri con grande successo, coinvolgendo anche le scuole della loro città.

Per il 2019 è stato approvato un fitto programma di iniziative che vedranno coinvolte tutte le AVO locali siciliane coordinate da AVO Regione Sicilia.