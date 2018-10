Enna, si è tenuto il 5 ottobre il corso sulla donazione degli organi e dei tessuti

L’importanza della donazione è stata alla base del corso rivolto a cinquanta operatori sanitari, medici e infermieri, tenuto il 5 ottobre ‘18 presso la Sala Convegni del Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna.

Il Coordinatore Locale Trapianti, dr.ssa Angela Cancaro, ha trattato i seguenti temi: L’individuazione del potenziale donatore, La morte cerebrale, Il ruolo del neurologo nell’accertamento della morte cerebrale, La gestione del donatore. Il rapporto con i familiari e il ruolo dell’infermiere nel Coordinamento Locale sono stati gli argomenti trattati dall’infermiere Fabio Guarneri mentre Giovanni Iannello, anch’egli infermiere, ha relazionato sul tema della gestione del potenziale donatore in Unità di Terapia Intensiva e in sala operatoria.

L’argomento relativo alla raccolta delle dichiarazioni di volontà alla donazione è stato approfondito dalla responsabile URP, Antonella Santarelli. Le immagini del video del Centro Regionale Trapianti hanno sottolineato le parole dei protagonisti, dai familiari dei donatori ai pazienti riceventi l’organo, spesso l’unico farmaco salvavita, come è stato sottolineato.

Durante la giornata formativa, è stato fatto cenno alla possibilità di esprimere il consenso o il diniego alla donazione al momento della richiesta, o del rinnovo, della carta d’identità elettronica presso gli Uffici Anagrafe dei tredici Comuni che hanno aderito al Sistema Informativo Trapianti.

I donatori, nella provincia di Enna, hanno superato il numero di duemila cittadini. Per manifestare la volontà di donare, nel nostro paese, vige il principio del consenso o del dissenso dichiarato esplicitamente, e se un cittadino non esprime la propria volontà in vita, la legge prevede la possibilità per i familiari di opporsi al prelievo durante il periodo di accertamento di morte.

È possibile effettuare la registrazione della propria volontà presso l’Azienda Sanitaria e presso il Comune. Le dichiarazioni raccolte sono registrate direttamente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), il data-base del Centro Nazionale Trapianti.