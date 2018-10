Enna, siglata collaborazione tra i concorsi di bellezza “La Scala della Moda” e “La Fotomodella Italiana”

Si arricchisce di una nuova e prestigiosa collaborazione il concorso di bellezza “La Scala della Moda” le cui finali dell’edizione 2019 si svolgeranno come di consueto durante il prossimo mese di Luglio nella città di Enna.

E’ stato siglato nei giorni scorsi, infatti, un accodo di collaborazione tra il concorso ennese del patron Giuseppe Pappalardo ed il concorso nazionale “La Fotomodella Italiana” ideato da Andy Giannet le cui finali si svolgeranno a Gonzaga (in Lombardia) i prossimi 26 e 27 Gennaio.

L’incontro, che ha sancito la nuova collaborazione, è avvenuto domenica scorsa ad Enna. L’accordo prevede che alcune concorrenti partecipanti a “La Scala della Moda” prenderanno parte alla finale del concorso lombardo e, viceversa, alcune concorrenti del concorso “La Fotomodella Italiana” prenderanno parte alla finale de “La Scala della Moda”.

“Ringrazio Giuseppe Pappalardo – il commento di Andy Giannet – il quale ha accettato sin da subito la nostra proposta di collaborazione. Sono principalmente due le ragioni che consentono a due grandi concorsi di collaborare, la serietà e la professionalità. Poi – ha proseguito Giannet – entrambi poniamo al centro dei nostri progetti le concorrenti per offrire loro anche opportunità di lavoro. Questo ha fatto sì che sono bastate poche parole come tra gentiluomini per trovare un’intesa”.

Quattro le concorrenti de “La Scala della Moda” selezionate da Andy Gianet e che prenderanno parte, quindi, alle finali di sabato 26 e domenica 27 Gennaio 2019 presso Centro Congressi Fiera Millenaria di Gonzaga: si tratta di Alice Contino, Eveline Licciardello, Michela Di Giorgio e Martina Ferrante.

“Per noi è un grande onore – il commento di Giuseppe Pappalardo – collaborare con un altro prestigioso concorso nazionale come “La Fotomodella Italiana”. Ringrazio Andy Giannet per averci coinvolto, il nostro auspicio è quello di migliorarci a vicenda per poter offrire ai nostri concorrenti sempre nuove opportunità di crescita”.

Nel frattempo, si ricorda, sono già aperte le iscrizioni ai casting che si svolgeranno in tutta Italia per poter partecipare all’edizione 2019 de “La Scala della Moda”. Per maggiori informazioni e iscrizioni al concorso è possibile contattare l’associazione “Gente di Domani” (organizzatrice del concorso) all’indirizzo email presidente@gentedidomani.com oppure consultare il sito web www.lascaladellamoda.com.