Enna trionfa nel “Winter Game” di Thun

Condividi l'articolo su:























La Sicilia trionfa nel “Winter Game”, organizzato da Thun e si classifica al primo posto nella sfida che ha coinvolto più di 140 negozi di proprietà e oltre 650 collaboratori di tutta Italia.

Oltre 17 settimane all’insegna del dinamismo, della creatività e degli obiettivi, con un vero e proprio confronto tra gli staff dei numerosi punti vendita della storica azienda altoatesina, dove l’obiettivo era oltre al raggiungimento budget della settimana, la qualità del servizio offerto in store.

Nel rush finale, a conquistare la vittoria il negozio di Enna, che ha raggiunto significativi risultati grazie alla bontà del servizio offerto ai clienti, alla gentilezza e ai sorrisi dello staff, e all’impegno a supporto dei progetti della Fondazione Lene Thun, a testimonianza del fatto che si può avere successo e “fare bene” anche “facendo del bene”.

I valori del “Bello” e del “Buono”, del resto, sono da sempre parti fondanti e integranti della filosofia dell’azienda di Bolzano, insieme a una policy interna votata alla Corporate Social Responsibility. Nota per i famosi angioletti in ceramica, da anni presente in Sicilia con numerosi punti vendita, THUN conferma ancora una volta la sua attenzione verso la qualità del servizio offerto e il territorio.

“Abbiamo deciso di organizzare come azienda un contest per tutti i dipendenti dei nostri negozi – commenta Lucia Adamo, Direttore Risorse Umane Thun spa – articolato non solo sui risultati di vendita, che sono molto importanti, ma soprattutto sugli elementi qualitativi, quali il servizio, la cura del dettaglio ed altri indicatori che ci danno il segno della professionalità del nostro personale. Il team di Enna è stato straordinario, settimana dopo settimana, ha cercato di raccogliere punti ed è stato premiato. Per gratificare le tre persone del negozio abbiamo disposto un aumento dello stipendio del 15% e un’auto, come benefit, per la store manager”

Siamo felici e fieri che sia stato un negozio del Sud a ricevere questo riconoscimento che per numerose settimane ha messo al centro dell’attenzione dei diversi team coinvolti la cura del cliente e la valorizzazione del brand – conclude Francesco Pandolfi, ceo di Thun spa. “Che sia stata Enna a conquistare il podio, ci rende doppiamente felici e orgogliosi perché oltre ad essere una “squadra” vincente, è in Sicilia, terra con cui abbiamo – da sempre – un forte legame e regione tra le più importanti per Thun, con una presenza di oltre 70 negozi”.

Enna chiude il 2019 centrando il budget assegnato e cresce del 9% rispetto allo scorso anno, e si classifica tra i 5 migliori negozi del Sud.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati