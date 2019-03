Enna, un uomo condannato per furto aggravato è stato arrestato dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio del 12 marzo, la Polizia di Stato ha dato seguito all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Ravenna, nei confronti del 38 enne cittadino brasiliano, residente a Enna, Roberto Grado. L’uomo è stato riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato, e per questo condannato alla pena di quattro mesi di reclusione.

All’epoca dei fatti (2008), Roberto Grado si trovava a Faenza e lavorava presso un distributore di benzina, dove, d’accordo con un complice, si rese responsabile del furto di vari accessori per auto per un valore di circa 1000 euro e, prima di andar via, fece il pieno di carburante alla sua vettura, senza pagarne il corrispettivo.

Grado fu successivamente condannato per patteggiamento dal Tribunale di Ravenna (sezione distaccata di Faenza) nel 2010 e riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato.

Infine, al termine del conseguente iter giudiziario, a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, giungeva l’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Ravenna.

Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Enna, ricevuto tale mandato, si mettevano alla ricerca del condannato, rintracciandolo presso il suo domicilio.