Enna, visita del comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” al Comando provinciale

Nella mattinata del 24 agosto, il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale di divisione Giovanni Cataldo, ha fatto visita al Comando provinciale Carabinieri di Enna, dove è stato ricevuto dal comandante provinciale colonnello Saverio Lombardi.

Il comandante di legione, dopo aver fatto visita al prefetto, Matilde Pirrera e ad altre autorità del capoluogo, ha incontrato gli ufficiali del Comando provinciale di Enna, i comandanti delle Stazioni della provincia, i militari dei reparti speciali, una rappresentanza dei carabinieri della sede ed una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Il generale Cataldo ha inteso ricordare ai militari incontrati i valori fondanti dell’istituzione, nel solco delle linee di azione indicate durante il proprio comando, in particolare nel controllo del territorio e le priorità operative principalmente incentrate nella lotta alla criminalità organizzata e comune, evidenziando con soddisfazione le attività svolte dai reparti della provincia ed esortando i carabinieri a continuare ad operare con professionalità e disponibilità a favore dell’intera comunità, soprattutto nel difficile periodo segnato dall’emergenza coronavirus, sottolineando come l’impegno quotidiano si sia distinto, anche nella provincia ennese, per operosità, altruismo e generosità, riconfermando l’importanza strategica della capillare presenza dei militari dell’Arma sul territorio.

