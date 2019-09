Enti locali. 100 sindaci e amministratori scrivono a Provenzano “Salvare piccoli borghi”

Condividi l'articolo su:























Cento sindaci ed amministratori di piccoli Comuni di tutte le province siciliane scrivono al neo Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano per sollecitare l’attuazione della legge “salva borghi” e l’adozione di provvedimenti per la viabilità e la stabilizzazoine dei precari.

Lo fanno con una lettera inviata oggi con la quale sottolineano che “chi amministra i piccoli comuni si deve impegnare giornalmente per affrontare innumerevoli problematiche ed emergenze.”

Nella loro missiva, con cui chiedono un incontro al Ministro, gli amministratori sottolineano in particolare l’urgenza di affrontare tre temi: la piena attuazione della legge “Salva borghi” del 2017 “che permetterebbe a numerose realtà locali di prendere una boccata d’ossigeno, mettendo al centro la cura del territorio”; quello della stabilizzazione del personale precario; quello della viabilità principale, di competenza dello Stato, che necessità “di interventi urgenti al fine di tutelare l’incolumità di chi percorre giornalmente queste arterie.”

Infine, i 100 amministratori pongono l’accento sullo “spopolamento che stanno subendo tutte le piccole comunità”, contro il quale è necessario “un impegno costante con iniziative per lo sviluppo” mirate “al lavoro, ai giovani, all’ambiente e alla famiglia”.

“L’Italia sta vivendo un periodo di crisi economica e numerosi sono i settori su cui il nuovo Governo deve necessariamente impegnarsi al fine di risolvere problematiche che da fin troppo tempo gravano sul nostro Paese.

Detassazione, Lavoro, Giovani, Ambiente, Mezzogiorno, Politiche europee e Famiglia sono tutti punti importanti che vanno affrontati con estrema delicatezza e studi approfonditi nell’esclusivo interesse della società in cui viviamo.

Chi vi scrive, vuole sollecitare la piena attuazione della legge 158/2017, la cosiddetta “Salva borghi” che permetterebbe a numerose realtà locali di prendere una seria boccata d’ossigeno oltre che una cura dei territori che metta al centro la custodia dei piccoli borghi. Inoltre, a nostro avviso, la completa stabilizzazione di tutto il personale precario in servizio anche presso quei Comuni che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario, con un’attenzione particolare anche ai lavoratori Asu che da fin troppo tempo attendono una stabilità lavorativa. Sicuramente merita attenzione la riqualificazione degli assi viari principali, di competenza statale, che necessitano di interventi urgenti al fine di tutelare l’incolumità di chi percorre giornalmente tali arterie stradali.

Chi amministra i “piccoli comuni” si deve impegnare giornalmente con le diverse problematiche esistenti e far fronte alle innumerevoli emergenze , motivo per il quale riteniamo sia necessario un impegno costante al fine di porre in essere iniziative rivolte allo sviluppo , in modo tale da evitare lo spopolamento che stanno subendo tutte le piccole comunità.

Siamo assolutamente favorevoli ad organizzare un incontro con la S.V. ed una delegazione di amministratori locali siciliani al fine di poter meglio focalizzare le esigenze dei nostri territori ed iniziare una proficua collaborazione nell’esclusivo interesse delle comunità che rappresentiamo.

Riponiamo tanta fiducia nella Sua persona e le inviamo i migliori auguri di buon lavoro”.

Gianfranco Gentile ( Presidente del Consiglio Comunale di Pettineo)

Leonardo Spera ( Sindaco di Contessa Entellina e Coordinatore Anci Giovani Sicilia)

Carmelo D’Angelo ( Sindaco di Ravanusa)

Antonino Interdonato ( Consigliere Comunale di Messina)

Pier Calogero D’Anna ( Sindaco di Bompietro)

Giuseppe Nobile ( Sindaco di Castel di Lucio)

Domenico Ruffino ( Sindaco di Pettineo)

Maurizio Ruggeri ( Sindaco di Piraino)

Salvo Campione ( Consigliere Comunale di Leonforte)

Luciano Marino ( Sindaco di Lercara Friddi)

Gaetano Scancarello ( Consigliere Comunale di Geraci)

Gaetano Grassadonia ( Sindaco di Bolognetta)

Corrado Scrofano ( Presidente del Consiglio Comunale di Portopalo di Capo Passero)

Carlo Amato ( Vicesindaco di Piraino)

Maria Grazia Russo ( Consigliere Comunale di Pettineo)

Luigi Miceli ( Sindaco di Tusa)

Filippo Taranto ( Sindaco di Montalbano Elicona)

Mimmo Vittorino ( Consigliere Comunale di Monreale)

Lorena Grazia Mileti ( Consigliere Comunale di Castel di Iudica)

Enzo Crisà ( Sindaco di Ucria)

Raffaele Torre ( Presidente del consiglio comunale di Mazzarrà Sant’Andrea)

Eleonora Milazzo ( Consigliere Comunale di Marsala)

Angela Marinaro ( Consigliere Comunale di Motta D’Affermo)

Ciro Caltabellotta ( Assessore Comunale di Lercara Friddi)

Pasquale Serruto ( Consigliere Comunale di Tusa)

Rosamaria Giordano ( Sindaco di Roccapalumba)

Franco Calderaro ( Sindaco di Castellana Sicula)

Stefano Brianni ( Assessore Comunale di Calatabiano)

Paolo La Lima ( Consigliere Comunale di Resuttano)

Angelo Tudisca ( Vicesindaco di Tusa)

Vincenzo Lionetto Civa ( Sindaco di Castell’Umberto)

Antonino Musca ( Sindaco di Sinagra)

Salvatore Castrovinci ( Sindaco di Torrenova)

Salvatore Cancarè ( Assessore Comunale di Piazza Armerina)

Antonio Scurria ( Assessore Comunale di Sant’Agata di Militello)

Alvaro Riolo ( Sindaco di Acquedolci)

Filippo Togaro ( Presidente del Consiglio Comunale di Reitano)

Leonardo Bascone ( Consigliere Comunale di Salemi)

Rosario Patti ( Presidente del Consiglio Comunale di Nissoria)

Soccorso Stimolo ( Presidente del Consiglio Comunale di Castel di Lucio)

Maria Rosa Calcò ( Presidente del Consiglio Comunale di Alcara Li Fusi)

Irene Pensillo ( Consigliere Comunale di Recalmuto)

Andrea Monici ( Consigliere Comunale di San Marco D’Alunzio)

Mario Tosetto ( Vicesindaco di Assoro)

Giovanni De Luca ( Sindaco di Fiumedinisi)

Salvatore Giardina ( Sindaco di Mezzojuso)

Filippo Dolce ( Sindaco di Aliminusa)

Francesco Rizzo ( Consigliere Comunale di Lipari)

Ilaria Pulejo ( Assessore Comunale di Sant’Agata di Militello)

Domenico Aliberti ( Presidente del Consiglio Comunale di Sant’Alessio Siculo)

Marcello Catanzaro ( Sindaco di Isnello)

Mauro Piscitello ( Presidente del Consiglio Comunale di Castelbuono)

Salvatore Alleca (Presidente del Consiglio Comunale di Isnello )

Maria Domenica Drago (Presidente del Consiglio Comunale di San Mauro Castelverde)

Andrea Grillo ( Vicesindaco di Pettineo)

Francesca Alascia ( Consigliere Comunale di Sant’Agata di Militello)

Maria Miragliotta ( Presidente del Consiglio Comunale di Piraino)

Laura Rudilosso (Consigliere Comunale di Pettineo)

Vittoria La Rosa (Consigliere Comunale di Pettineo)

Angelo Liberti (Consigliere Comunale di Pettineo)

Rosario Di Marco (Consigliere Comunale di Pettineo)

Castrenze Tudisca (Consigliere Comunale di Pettineo)

Giuseppe Minutilla ( Sindaco di San Mauro Castelverde)

Alessandro Amoroso ( Assessore Comunale di Santo Stefano di Camastra)

Tecla Cupane ( Vicesindaco di Reitano)

Maurizio Lo Galbo ( Assessore Comunale di Bagheria)

Rosario Sidoti ( Sindaco di Montagnareale)

Lidia Gaudio ( Presidente del Consiglio Comunale di Sinagra)

Lucia Martorana ( Assessore Comunale di Motta D’Affermo)

Angelo Giglio ( Assessore Comunale di Pettineo)

Giuseppe Mandanici ( Presidente del Consiglio Comunale di Castroreale)

Salvatore Malluzzo ( Consigliere Comunale di Palma di Montechiaro)

Cristina Scaccia ( Consigliere Comunale di Cammarata)

Giuliana Giambrone ( Consigliere Comunale di San Giovanni Gemini)

Marzia Patti ( Consigliere Comunale di Trapani )

Anna Lisa Bianco ( Consigliere Comunale di Trapani )

Giuseppe Pellegrino( Consigliere Comunale di Trapani )

Antonio Lo Verde ( Presidente Comitato Tecnico Distretto Turistico Cefalù Madonie)

Ettore Dottore ( Sindaco di Alcara Li Fusi )

Francesco Giancola ( Consigliere Comunale di Librizzi)

Giuseppe Cuva ( Consigliere Comunale di Motta D’Affermo)

Carmelo Miceli ( Presidente del Consiglio Comunale di Nizza di Sicilia)

Vincenzo Amadore ( Vicesindaco di Galati Mamertino)

Francesco Gambino ( Consigliere Comunale di Raffadali)

Filippo D’Azzo ( Assessore Comunale di Lucca Sicula)

Angelo Pino ( Presidente del Consiglio Comunale di Merì)

Felice Germanò ( Presidente del Consiglio Comunale di Furnari)

Giuseppe Lo Verde ( Sindaco di Polizzi Generosa)

Valeria Rubuano ( Presidente del Consiglio Comunale di Acquedolci)

Sabrina Coppolino (Presidente del Consiglio Comunale di Rodi Milici)

Cettina Tricari (Presidente del Consiglio Comunale di Oliveri)

Giuseppe Marchese (Presidente del Consiglio Comunale di Ficarra)

Fabio Orlando (Presidente del Consiglio Comunale di Roccafiorita)

Chiara Baldanza (Presidente del Consiglio Comunale di Roccella Valdemone)

Adrea Cordaro (Presidente del Consiglio Comunale di Rometta)

Gaetano Lamberto (Presidente del Consiglio Comunale di Villafranca Tirrena)

Carmelo Sottile (Presidente del Consiglio Comunale di Tripi)

Matteo Napoli ( Consigliere Comunale di Santo Stefano di Camastra)

Giuseppe Di Dato ( Consigliere Comunale di Villafrati)

Gianfranco Monastero ( Consigliere Comunale di Villafrati)