Facoltà di Medicina a Enna, il presidente Musumeci ha incontrato a Roma il ministro Bussetti

“Stiamo lavorando con il ministro dell’Università Marco Bussetti per consentire alle Università siciliane di istituire una nuova Facoltà di medicina a Enna. È dal 2007 che in Italia non se ne aprono più, e oggi, grazie allo sforzo congiunto dei rettori degli atenei di Palermo Fabrizio Micari, di Enna Giovanni Puglisi, di Catania Francesco Basile, di Messina Salvatore Cuzzocrea e dall’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla, la Sicilia è la Regione italiana che inaugura una nuova stagione per il mondo accademico italiano”.

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo la riunione di ieri a Roma con il ministro dell’Università Marco Bussetti.