Fare impresa, innovazione e tradizione: torna a Nicosia Alessandro Cacciato

Sabato 23 marzo si terrà presso una delle sale del primo piano dell’ex Tribunale di Nicosia, in Via Senatore Antonio Romano Costituente (ingresso zona “Santa Maria di Gesù), a partire dalle ore 17.00, l’ incontro-dibattito denominato “Fare impresa: innovazione e tradizione” a cura di Alessandro Cacciato.

Ideatore di “Edicola dell’innovazione” (contenitore on line di esperienze imprenditoriali e sociali, che determinano piccole grandi rivoluzioni, a volte sileziose, sui territori), speaker ed autore, Alessandro Cacciato, vicentino di nascita ma “siciliano nel cuore” (come lui stesso si definisce sul proprio profilo social), appassionato di comunicazione, innovazione e politica, è già stato a Nicosia in diverse occasioni, come il 19 giugno del 2016 per la presentazione del suo libro “Il Sud Vola”, in cui ha raccontato le storie di tanti protagonisti della “quarta rivoluzione industriale”, i loro successi ed anche gli ostacoli incontrati durante il cammino. Ha presentato a Nicosia pure il successivo testo “Il petrolio? Meglio sotto terra” il 23 giugno 2017. Avvalendosi di proiezioni e di oggetti raccolti nel corso delle proprie esperienze, prevalementemente costruiti a budget zero, Alessandro Cacciato ha saputo anche in tale occasione sapientemente dimostrare come grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili sia possibile risparmiare notevolmente.

Durante ogni incontro, il numeroso pubblico intervenuto ha sempre partecipato con attenzione e interesse, sia per la qualità dei contenuti proposti, che per la capacità di Cacciato di esporre senza annoiare, conquistando ogni platea.

In questa nuova occasione, l’esperto di innovazione illustrerà il “Political Participation Canvas”, ovvero un metodo di lavoro simile a quello utilizzato nel mondo delle startup che concretizza le idee (spesso confuse e disordinate) in progetti operativi.

Destinatari dell’incontro di sabato 23 sono in primo luogo organi d’informazione, professionisti, consulenti, imprese, aspiranti imprenditori e giovani studenti. Ma tutta la cittadinanza è invitata a partecipare !

L’iniziativa è proposta dal gruppo locale MeetUp Nicosia 5 Stelle.

https://www.facebook.com/events/2254484991269386/