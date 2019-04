Femminicidio a Catenanuova. Lega Salvini Premier provincia di Enna: “La legge Codice Rosso appena approvata difende seriamente le donne”

Sul tragico sul delitto di Loredana Calì avvenuto nei giorni scorsi a Catenanuova interviene con decisone la Lega di Enna e provincia.

“L’ennesimo femminicidio che ha colpito la giovane donna di Catenanuova non può e non deve rimanere la triste narrazione di un fatto disumano. – affermano Saverio Cuci e Giuseppe Savoca responsabili provinciali Lega Salvini Premier per la provincia di Enna – Bisogna combattere la paura di denunciare qualsiasi forma di violenza rivolgendosi alle istituzioni e alle reti sociali presenti sul territorio.

Oggi, grazie al ddl Codice Rosso fortemente voluto dalla Lega, le denunce di violenza, stalking e molestie avranno priorità. Non ci saranno più sconti di pena per assassini, ergastolani e stupratori, sono previste pene più severe per chi usa materiale video e foto private per ricattare, tempestiva tutela per le donne che trovano il coraggio di denunciare. Una legge di civiltà e di buon senso che difende seriamente le donne”.