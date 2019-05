Festa della moda al “Nicosia Fashion Night” 2019 – FOTO & VIDEO

Condividi l'articolo su:























Una festa di colori e musica per la quarta edizione del Nicosia Fashion Night, la kermesse di moda organizzata dalla Confcommercio di Nicosia.

Nonostante la fredda serata di maggio, si è registrata una buona presenza di pubblico in piazza Garibaldi, per ammirare le creazioni di abiti per grandi e piccini, provenienti direttamente dai negozi d’abbigliamento nicosiani.

Una manifestazione fortemente voluta dalla Confcommercio di Nicosia, presieduta da Antonio Insinga, che ha coinvolto gran parte dei negozianti nicosiani impegnati nel mondo della moda, un’occasione per rendere più vitale un settore stagnante, ma con imprenditori sempre pronti a credere e a scommettere sulle proprie attività economiche.

Decine le sfilate, composte da piccoli modelli, o da belle ragazze, moda da uomo ed anche per signore adulte anche con misure non da modella. Tutti nicosiani e nicosiane, che per un giorno sono diventati modelli, pronti a sfilare ridendo e scherzando sulla passerella di piazza Garibaldi. Coraggiosi i modelli che, nonostante la serata rigida, hanno avuto il coraggio di sfilare in costume o con abbigliamento intimo, dimostrando estrema professionalità anche in questi frangenti.

La serata è stata presentata con verve, professionalità e simpatia da Stefania Catania e Maria Luisa Marcellino. Due personaggi in perfetta sintonia, pronte a scherzare tra di loro e professionali nel presentare le aziende ed i modelli che di volta in volta hanno sfilato sulla passerella.

Prima dell’inizio della serata Salvatore Catania e Antonio Insinga hanno voluto ricordare commossi la figura di Antonio La Giglia, l’eclettico imprenditore recentemente scomparso all’inizio del mese di maggio, amico e sostenitore delle attività della Confcommercio di Nicosia.

Anche i momenti musicali sono stati di prim’ordine, sul palco si sono esibiti ed alternati alle diverse sfilate cinque giovani cantanti dell’Accademia “All Music”, presentati proprio da Ilenia Faro, presidente di questa scuola musicale. Si sono esibiti nell’ordine Antonio Laganga con il brano “Mi distruggerai” tratto dal musical “Notre Dame de Paris”. Kimberly Li Volsi con il brano “Canto anche se sono stonata” di Mina. La piccola Miriam Pittera, allieva della scuola da solo un mese, di 8 anni, che ha cantato il brano “Straordinario” di Chiara. Hanno chiuso la serata il duo Elena Campione e Maria Bruno con il brano “L’amore si odia” di Fiorella Mannoia e Noemi

Non è mancata come ogni anno la presentazione e la sfilata sulla passerella dei commercianti protagonisti della serata ed i saluti del presidente della delegazione di Confcommercio di Nicosia, Antonio Insinga, che ha voluto attorno a se i componenti del direttivo nicosiano, il vice presidente provinciale di Confcommercio, Salvatore Catania e il direttore provinciale di Confcommercio Enna, Gianluca Speranza. Ai saluti ha partecipato anche il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli, anch’egli soddisfatto per l’esito della serata. Sono state consegnate targhe e fiori ai partecipanti.