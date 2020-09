Firmata convenzione tra Enel e Comune di Troina, concesse alcune aree che costeggiano il lago Ancipa

Condividi l'articolo su:























È stata sottoscritta oggi la convenzione con la quale Enel concede al Comune di Troina, in comodato d’uso gratuito, alcune aree che costeggiano il lago Ancipa.

A siglare la convenzione sono stati il Sindaco di Troina, Fabio Venezia, e l’ing. Girolamo Andrea Cicero, in rappresentanza del Gruppo Enel.

Frutto di ottimi e duraturi rapporti di collaborazione, la convenzione consentirà al Comune di Troina di promuovere le risorse ambientali e naturalistiche del territorio, elementi essenziali per promuovere l’incremento dei flussi turistici e un nuovo modello di sviluppo sostenibile.

Infatti, oltre ad essere circondato da magnifici boschi di aghifoglie, faggi e querce, dove è possibile incontrare conigli selvatici e lepri, il lago ospita anche numerosi uccelli acquatici, tra cui folaghe e germani reali.

Anche attraverso il coinvolgimento di associazioni del territorio, oltre a promuove gli aspetti naturalistici, il Comune darà l’avvio anche attività didattiche, sportive, ludiche e turistiche nelle aree oggetto della Convenzione. In collaborazione con Enel, organizzerà, inoltre, visite guidate alla diga Ancipa ed alla Centrale di Troina e altre iniziative di sensibilizzazione e di formazione connesse alla transizione energetica ed allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Da sempre molto attento alle tematiche del turismo naturalistico e dello sviluppo sostenibile, nonché alla valorizzazione degli aspetti ambientali, culturali e turistici dei territori in cui ha i propri insediamenti produttivi, il Gruppo Enel ha subito ben valutato le finalità del Comune di Troina ed ha, quindi, accolto favorevolmente la richiesta di concedere l’uso gratuito di tali aree.

Il lago Ancipa venne creato artificialmente negli anni ’50, costruendo l’omonima diga a sbarramento delle acque del torrente Troina, allo scopo di utilizzare l’acqua per produrre energia elettrica.

L’Ancipa costituisce oggi una delle maggiori risorse per l’approvvigionamento idrico della Sicilia centrale. L’acqua con cui viene prodotta l’energia elettrica viene poi distribuita, sia per uso potabile che irriguo, a 13 comuni dell’Ennese ad altri comuni del Nisseno e del Catanese.

Qualche anno fa l’Ancipa è stato oggetto di un cospicuo investimento Enel che ha comportato la messa in sicurezza antisismica della diga mediante la realizzazione di alcuni contrafforti, l’irrobustimento e una miglior protezione del corpo diga. Tale investimento ha consentito di portare a circa 30 milioni di m³ la capacità massima dell’invaso.

“L’amministrazione comunale da anni è impegnata sul fronte della valorizzazione patrimonio naturalistico del territorio e l’area dell’Ancipa costituisce una straordinaria risorsa ambientale da tutelare e rendere fruibile nell’ottica dell’ecosostenibilità. – ha dichiarato Fabio Venezia, Sindaco di Troina, durante la firma del comodato. – L’ormai decennale rapporto di collaborazione con Enel e la grande sinergia che si è sviluppata negli ultimi anni su questi importanti e strategici temi, ci danno oggi la possibilità di mettere a sistema un progetto di fruizione che farà diventare Troina la porta sud dei Nebrodi e un polo di eccellenza per il turismo naturalistico ed ecosportivo. Un sentito ringraziamento all’ingegner Cicero ed a tutta l’Azienda per il generoso sostegno ai progetti virtuosi volti a promuovere il nostro territorio e per la straordinaria sensibilità ed attenzione verso la nostra città, durante la dura fase dell’emergenza Covid-19, manifestatasi con il pronto invio di dispositivi di sicurezza e con l’illuminazione tricolore della diga Ancipa“.

“Troina e il suo territorio sono per Enel molto importanti” – ha dichiarato Girolamo Andrea Cicero, Responsabile Enel Green Power Italia – Area Sud – “qui abbiamo assets strategici, fondamentali non solo per la nostra azienda, ma anche per lo sviluppo di buona parte del territorio siciliano. Ancipa, infatti, consente di produrre l’energia elettrica per circa 20.000 famiglie, evitando l’emissione in atmosfera di circa 30.000 T/anno di CO2, ma anche di fornire circa 24 milioni di m³ di acqua per uso potabile per le province di Enna, Caltanissetta e Agrigento e circa 16 milioni di m³ per usi irrigui alle provincie di Enna e Catania. Questa parte della Sicilia, e Troina in particolare, rappresentano, quindi, per Enel una Comunità importante, una Comunità di cui ci sentiamo parte e che abbiamo sempre sostenuto, come, ad esempio, in occasione del recente lockdown per l’emergenza COVID, quando, oltre a fornire mascherine, guanti e tute al personale medico e paramedico dell’IRCSS di Troina, abbiamo deciso di illuminare con il tricolore italiano il paramento di valle della diga di Ancipa per dare un segnale di vicinanza a sostegno all’intera Comunità. Oggi con la firma di questa convenzione vogliamo andare oltre, vogliamo gettare le basi per uno sviluppo sostenibile di questi territori che parta dal cuore dei Nebrodi, il lago di Ancipa”.

L’oggetto della Convenzione siglata oggi rientra fra le iniziative di sostenibilità e creazione di valore condiviso, promosse dal Gruppo Enel. In particolare, questo progetto è collegato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile numero 8 e numero 11 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la cui finalità rispettivamente sono “Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti” e “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, duraturi e sostenibili”

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità che ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione con ben 169 traguardi.

