Firmati contratti per la manutenzione di quattro strade provinciali

Buone notizie per gli automobilisti in transito per le strade provinciali della zona sud del territorio ennese. Parte nei prossimi giorni la manutenzione straordinaria, l’ammodernamento e la messa in sicurezza di 4 arterie di particolare interesse per i collegamenti viari.

L’ufficio contratti dell’Ente ha, infatti, provveduto a regolarizzare gli atti con le ditte aggiudicatarie per l’apertura di 4 cantieri. L’importo complessivo è di 2 milioni e 400 mila euro e i lavori riguarderanno la Sp 4, la Sp 7/b la Sp 109 e la Sp 113 rispettivamente nel territorio di Valguarnera, Assoro, Pietraperzia e Barrafranca.

Le ditte interessate sono il Gruppo Venere Srl di Vallelunga, la Riggi Giuseppe di San Cataldo, la società BCS Costruzioni di Mistretta e l’impresa Marotta Calogero di Mussomeli.