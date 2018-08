Fondo LIRE UNRRA: Bando da 1.800.000 euro per interventi socio-assistenziali

Con la direttiva del 27 marzo 2018 il Ministro dell’Interno ha determinato per l’anno 2018 gli obiettivi generali, i programmi prioritari, nonché i criteri per l’assegnazione dei contributi previsti dagli articoli 2 e seguenti del D.P.C.M. 755/94 per complessivi 1.800.000 euro.

I contributi sono destinati a programmi socio-assistenziali in favore di soggetti cittadini italiani e stranieri in possesso di regolare titolo di permanenza in Italia che si trovano in condizioni di marginalità sociale ed in stato di bisogno, diretti a fornire, servizi di assistenza a favore di famiglie in stato di bisogno e servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili che si trovino in stato di bisogno.

Il bando e la Direttiva del Ministro, sono disponibili sul sito internet del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it – sezione – “bandi di gara e contratti”.

Si ricorda, infine, che tutte le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il portale https://fondounrra.dlci.interno.it a partire dalle ore 12.00 del 6 agosto 2018 ed entro e non oltre le ore 12 del 10 settembre 2018, termine dal quale non sarà più consentito l’accesso alle funzionalità del sito.