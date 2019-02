Forza Italia Enna istituisce sei nuovi dipartimenti provinciali

Sono stati ufficializzati, nella giornata di domenica 17 febbraio, sei nuovi dipartimenti specifici a cura del coordinamento provinciale di Forza Italia.

Su proposta del commissario provinciale, Salvatore Campione, del responsabile enti locali, Sebastiano Nicastro e del responsabile alla comunicazione, Salvo Cardaci, in sinergia con l’intera direzione del partito, è stata deliberata, la costituzione di sei dipartimenti di esperti che si occuperanno di specifiche tematiche.

“Per una maggiore efficienza e per dare migliori risultati alle nostre comunità – si legge in una nota a firma di Salvatore Campione – abbiamo pensato di costituire dei veri e propri gruppi di lavoro che, ognuno per le proprie specifiche competenze, possa iniziare a programmare mirate progettualità per il nostro territorio. Ovviamente il lavoro dei dipartimenti verrà seguito dai nostri riferimenti parlamentari regionali, nazionali e anche dai nostri rappresentanti a Strasburgo, affinchè si possa iniziare, concretamente, a dare le risposte che tanti cittadini ennesi attendono“.

I 6 dipartimenti costituiti si occuperanno di:

1) Servizi, Sanità e rete ospedaliera;

2) Agricoltura, Zootecnica e Viabilità rurale;

3) Viabilità provinciale, infrastrutture e lavori pubblici;

4) Politiche giovanili, programmazione, commercio e artigianato;

5) Sicurezza, Giustizia, Immigrazione e integrazione, Pari Opportunità;

6) Enti locali, Beni culturali, Sport, Turismo e Spettacolo.