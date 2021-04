Forza Italia Giovani Nicosia aderisce all’iniziativa regionale “Pasqua Solidale”

Condividi l'articolo su:







Anche Forza Italia Giovani di Nicosia aderisce all’iniziativa “Pasqua Solidale” organizzata dal coordinamento regionale di Forza Italia Giovani Sicilia, guidato da Andrea Mineo.

“In questo momento delicato in cui si trova l’intero Paese, insieme a molti giovani, abbiamo acquistato e donato uova e colombe pasquali, come segno di affetto e conforto, a bambini e ad anziani.“ Afferma così Graziano Rizzo, coordinatore di Forza Italia Giovani di Nicosia.

“Insieme al coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Enna, Nino Ginardi, abbiamo voluto contribuire all’iniziativa in vari comuni dell’ennese (in particolare Nicosia e Leonforte) per regalare un sorriso a molte persone in questo delicato momento di emergenza sanitaria, economica e sociale!”

