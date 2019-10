Gangi, dal 18 ottobre la settima edizione della mostra mercato dedicata alla zootecnia

Condividi l'articolo su:























A Gangi weekend dedicato alla zootecnia. Al via domani, venerdì 18 ottobre, con la sistemazione di animali ed espositori, la settima “Mostra mercato agro-zootecnica” di Gangi che si terrà nella struttura del foro boario di contrada Piano.

Sabato mattina (19 ottobre) alle ore 9, alla presenza delle autorità è prevista l’inaugurazione e dalle ore 10 e fino alle 17 si procederà con la valutazione morfologica dei bovini da carne. Nel pomeriggio, alle ore 18,30, convegno. Alle 21 degustazione di prodotti tipici e intrattenimento con il cabaret dei “Respinti”. Domenica dalle ore 9 alle 11,30 valutazione morfologica degli ovini della Valle del Belice e alle 11,30 presentazione del “Ciclo del latte” con la dimostrazione della mungitura trasformazione e degustazione dei prodotti derivati a cura della ditta Cafral e Serramenta Inguaggiato.

La manifestazione è promossa dall’associazione Sant’Isidoro in collaborazione con il Comune di Gangi, con il patrocinio di Regione Sicilia, Ars, Bcc Mutuo Soccorso di Gangi, Pro Loco, Coldiretti Palermo, Italia Alleva(AIA) e Anacli. Un importante evento per gli allevatori del centro Sicilia, preparata come una vera e propria vetrina del territorio dove saranno presentate le biodiversità di bovini, ovini, caprini, equini e anche animali da cortile. Sarà possibile visitare anche l’expo di prodotti agroalimentari e zootecnici.