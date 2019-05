Gangi, il commissario Impastato incontra ex consiglieri comunali e rappresentanti delle associazioni locali

Condividi l'articolo su:























Il commissario straordinario del Comune di Gangi, Giovanni Impastato, sabato scorso ha inaugurato il primo ciclo di incontri per ascoltare le esigenze della comunità in vista del bilancio di previsione che dovrà approvare. A palazzo Bongiorno, Impastato, ha incontrato i consiglieri dimissionari Roberto Domina, Carmelo Nasello, Giovanna Farinella e Giuseppe Mantegna, “Nella consapevolezza che per farsi parte attiva nella risoluzione delle problematiche della comunità – ha detto il commissario – è necessario l’ascolto delle diverse anime che la compongono, ringrazio i consiglieri per aver accolto l’invito e per il dialogo avuto”.

Impastato ha anche incontrato il presidente della Pro Loco Marco Li Pira per discutere sulla programmazione degli eventi turistici e culturali da realizzare nel corso del 2019, nei prossimi giorni incontrerà i rappresentanti di altre associazioni locali.