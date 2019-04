Gangi, il sindaco Francesco Migliazzo nomina la nuova giunta

Condividi l'articolo su:























Dopo una travagliata crisi politica e istituzionale stamani il sindaco di Gangi, Francesco Migliazzo, ha nominato i componenti della sua nuova giunta, si tratta di Maria Barreca, veterinario e imprenditrice agricola che si occuperà di Sanità, agricoltura e zootecnia, servizi socio-assistenziali, pari opportunità, politiche giovanili, cultura, turismo, Barreca ricoprirà il ruolo anche di vice sindaco.

All’ingegnere civile Giandomenico Lo Pizzo sono andate le deleghe ai lavori pubblici, urbanistica, territorio e ambiente, patrimonio e beni culturali e rigenerazione urbana, agenda digitale e comunicazione.

Angela Seminara, dottore commercialista sarà l’assessore al bilancio e finanze, programmazione economica, trasparenza amministrativa, politiche di integrazione e pubblica istruzione.

Marcello Zaffora, ragioniere, con le seguenti deleghe: attività produttive e commercio, sport, spettacolo, politiche occupazionali e iniziative per la valorizzazione del centro storico.

Il Sindaco Francesco Migliazzo ha tenuto per se le seguenti deleghe: personale, mobilità urbana, politiche sovracomunali, protezione civile, fondi comunitari ed ogni altra attribuzione non espressamente delegata.

I neo assessori sono stati scelti dal primo cittadino fra i sei consiglieri comunali decaduti dal loro ruolo dopo le dimissioni di sei consiglieri della lista Siamo Gangi, una scelta necessaria e responsabile per dare una nuova governance alla città e trovare una soluzione ai problemi che gravano su di essa e dare una prospettiva di crescita, civile, culturale, economica, sociale e politica a tutta la comunità.

“In una situazione così grave – dichiara il Sindaco Migliazzo – le mie dimissioni potevano essere una naturale conseguenza per la risoluzione della crisi, ma più importante e urgente è il senso di responsabilità nei confronti di quanti due anni fa mi hanno consegnato l’onore e l’onere della guida della città, a un sindaco spetta innanzitutto di rispettare la delega ricevuta dagli elettori onde evitare, un ulteriore vuoto istituzionale con l’arrivo di un nuovo commissario che si sarebbe aggiunto al già incaricato commissario per il Consiglio Comunale.

Ringrazio i sei consiglieri comunali, e quanti con loro, da assessori o in altri ruoli, sapranno collaborarmi per sostenere politiche attive per la crescita di Gangi. Era necessario non lasciare vuota del nostro ruolo la dimensione territoriale all’interno della quale si gioca la sopravvivenza delle nostre comunità. A tutti la mia stima, il mio ringraziamento e gli auguri di buon lavoro. Uguale senso di gratitudine intendo esprimere a quanti, assessori, consiglieri comunali, esperti e consulenti, hanno condiviso con me questi due anni di lavoro”.

Per domenica 5 maggio (sarà comunicato successivamente orario e luogo di svolgimento) è prevista una manifestazione pubblica, dove il sindaco Francesco Migliazzo e la sua nuova giunta spiegheranno le ragioni che hanno determinato tali scelte.