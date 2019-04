Gangi, raccolta porta a porta comunicati i giorni di ritiro pannolini e pannoloni

Raccolta porta a porta nota del sindaco di Gangi Francesco Migliazzo.

“In occasione della rimodulazione del calendario di raccolta porta a porta – scrive il primo cittadino, si informa la cittadinanza che il ritiro dei pannolini, pannoloni e traverse salva letto, a cura della società AMA Rifiuto, che inizialmente prevedeva un solo ritiro settimanale di residuo secco, per far fronte alle esigenze delle utenze che necessitano di una maggiore frequenza di raccolta di tale rifiuto, sarà effettuato il martedì, giovedì e sabato, l’utente deve inserire i pannolini, pannoloni e traverse salvaletto in appositi sacchetti separatati dai rifiuti differenziati”.

Il contenitore deve essere esposto davanti il proprio abitazione dalle ore 8 del giorno di raccolta.