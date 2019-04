Gangi, rimodulato il calendario della raccolta porta a porta dal 22 aprile al 1 maggio

Per la raccolta porta a porta giunge una nota del sindaco di Gangi Francesco Migliazzo: “In occasione delle prossime festività è stato rimodulato il calendario di raccolta porta a porta si informa la cittadinanza che il 22 aprile (giorno di pasquetta), il 25 aprile (festa della liberazione) e il primo maggio(festa del lavoro) il servizio non sarà svolto. L’umido sarà ritirato nei giorni di martedì 23 aprile e venerdì 26 aprile. E ancora mercoledì 24 aprile è previsto il ritiro della plastica e sabato 27 aprile dell’indifferenziato. Il contenitore deve essere esposto davanti la propria abitazione dalle ore 8.00 del giorno di raccolta, si raccomanda di non esporre i contenitori e i sacchi della raccolta nelle giornate per le quali non è previsto il ritiro dei rifiuti”.