A Gangi siglato protocollo d’intesa tra Comune e Ordine degli Architetti per stage formativi

E’ stato siglato un protocollo d’intesa tra il Comune di Gangi e l’ordine degli architetti della provincia di Palermo per l’espletamento di attività di praticantato all’interno degli uffici comunali al fine di promuovere la formazione di dieci giovani architetti e arricchire la loro conoscenza in diversi ambiti formativi. I neo laureati avranno l’opportunità, per sei mesi, di arricchire le loro conoscenze attraverso uno stage formativo, gratuito, un tirocinio pratico a contatto con i tecnici comunali. A designare i partecipanti allo stage sarà direttamente l’ordine degli Architetti della provincia di Palermo.

In una nota congiunta il sindaco di Gangi Francesco Paolo Migliazzo e l’assessore all’urbanistica Giuseppe Ferrarello dicono: “Ringraziamo il presidente dell’ordine degli architetto Francesco Miceli per aver recepito questa nostra proposta di convenzione tutto ciò al fine di arricchire la conoscenza dei giovani laureati iscritti all’ordine degli architetti per una formazione e tal fine far apprendere ai futuri tecnici le modalità di funzionamento dei nostri uffici tecnici ”.