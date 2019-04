I carabinieri di Enna sanzionano un’azienda agricola, sequestrano un terreno e 83 chili di carne

Condividi l'articolo su:























I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Enna, unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Enna, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Catania e del Centro Anticrimine Natura di Palermo hanno effettuato una serie di controlli nei confronti di un’azienda agricola con annesso ristorante.

In particolare, sono state riscontrate violazioni penali con contestuale sequestro di un’area di 100 mq e di rifiuti di smaltimento e di 83 kg di carne non idonea al consumo alimentare.

Numerose le sanzioni elevate in ordine alle violazioni amministrative che hanno portato anche alla compilazione di verbali per diverse migliaia di euro.

L’Arma territoriale conduce da tempo su tutto il territorio della Provincia di Enna, una fattiva campagna di legalità anche attraverso questi controlli negli specifici settori, avvalendosi, del caso, della qualificata collaborazione dei vari comparti di specialità quali appunto il NAS, il NIPAAF, il CAN e il Nucleo Ispettorato del Lavoro; tutto ciò a beneficio e tutela dei consumatori, in un’ottica di completo controllo del territorio, sia sul piano della prevenzione, sia su quello della repressione delle condotte non conformi alle regole.