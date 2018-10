I Comuni di Capizzi e Cerami accolgono la Consulta dei Nebrodi

Nella giornata di domenica 28 ottobre il presidente della Consulta dei Nebrodi, Alessandro Magistro, è stato accolto dal sindaco di Capizzi, Leonardo Principato Trosso, presenti anche i vari consiglieri e le associazioni capitine, una visita anche per il parroco Antonio Cipriamo, che ha accolto il presidente.

Subito dopo è stata la volta di Cerami, dove il sindaco, Silvestro Chiovetta, ha fatto gli onori di casa insieme ai vari assessori e consiglieri, presenti diversi cittadini che hanno ascoltato con attenzione le attività svolte dalla Consulta e gli obbiettivi prossimi e futuri. Il presidente Magistro ha sottolineato la centralità di una cooperazione che si sta già attivando per il territorio intero tra i comuni nebroidei.

Capizzi aderirà alla Consulta dei Nebrodi il prossimo 5 novembre, mentre Cerami aderirà nel mese di gennaio 2019, i sindaci di Capizzi e Cerami hanno speso parole di totale apprezzamento per la Consulta dei Nebrodi e per il lavoro che sta portando avanti per il bene delle varie comunità aderent e daranno il massimo supporto.

Lunedì 5 novembre dalle 11.30 l’ufficio di presidenza insieme al sindaco Franco Ingrillì del Comune capofila di Capo d’Orlando, terranno una conferenza stampa sulle attività svolte dalla Consulta dei Nebrodi in questi ultimi sei mesi.