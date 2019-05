I consiglieri di “Siamo Gangi” hanno incontrato il commissario Impastato

Condividi l'articolo su:























In una nota gli ex sei consiglieri comunali di Siamo Gangi: Patrizia Dinolfo, Giovanna Farinella, Roberto Domina, Giuseppe Mantegna, Carmelo Nasello e Salvatore Nasello esprimono il loro compiacimento per l’incontro avuto, sabato scorso, con il commissario Giovanni Impastato.

“Abbiamo accolto favorevolmente l’invito del commissario del Comune di Gangi dottor Giovanni Impastato, un incontro formale che si è svolto, sabato scorso, nella sede istituzionale di palazzo Bongiorno, abbiamo avuto di fronte una persona molto pacata, preparata e con grande senso del dovere, che ci ha manifestato la sua intenzione di incontrare i rappresentanti delle associazioni e le varie sigle sindacali prima dell’approvazione del bilancio (anche se, sino ad oggi, non è stato ancora approvato dalla Giunta Comunale con un grave e colpevole ritardo) questo fa onore al Commissario e il suo un gesto di grande rispetto per la popolazione gangitana.

Eravamo certi, visto l’impasse politica creatasi, che l’attività di un commissario poteva solo agevolare”.