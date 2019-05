I parlamentari M5S incontrano i cittadini: tour in provincia e conclusione in piazza a Enna

Condividi l'articolo su:























I parlamentari del Movimento 5 Stelle eletti nella circoscrizione ennese, Elena Pagana, Fabrizio Trentacoste e Andrea Giarrizzo, insieme all’eurodeputato Ignazio Corrao, dedicheranno l’intera giornata di sabato 11 a incontrare i cittadini della provincia, da nord a sud, per informarli sui risultati ottenuti dal Governo nazionale e sulle azioni promosse al Parlamento europeo e all’Assemblea regionale siciliana.

Gli esponenti M5S partiranno da Troina e passeranno da altri comuni dove incontreranno attivisti e cittadini, per concludere la giornata con un’agorà in piazza Vittorio Emanuele alle 17, a Enna, naturalmente in pieno stile pentastellato.

“Il territorio della provincia di Enna – ricordano i parlamentari – ha sofferto troppi anni a causa dell’abbandono da parte della politica, ma finalmente qualcosa si muove. Basta guardarsi attorno per capire cosa non è stato fatto e cosa abbiamo subito iniziato a fare. Dalle battaglie sulle politiche agricole e veterinarie alla viabilità disastrata, dalla drammatica situazione delle ormai ex province al precariato dilagante Made in Sicily, abbiamo lavorato in sinergia e così andremo avanti, senza fermarci un attimo”.