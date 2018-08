Il 19 agosto si svolgerà a Nicosia il “Festival Bandistico Terre di Sicilia”

Giungerà anche a Nicosia per la rima volta il tour del “Festival Bandistico Terre di Sicilia – Summer Edition”. Si tratta della terza edizione del Festival organizzato da Anbima Sicilia iniziato il 27 lugio a Patti, in provincia di Messina e che si concluderà il 23 settembre a Montelepre, in provincia di Palermo.

Il tour 2018 prevede un totale di 14 Raduni Bandistici in 6 province siciliane con oltre 60 bande musicali. L’ultima edizione del Festival ha visto il coinvolgimento di quasi 2000 musicisti.

La tappa a Nicosia, l’unica nella provincia di Enna, si terrà domenica 19 agosto in piazza Garibaldi. Tra i partecipanti la Banda Musicale San Felice di Nicosia con musicisti e majorettes, diretti dal maestro Giuseppe Tamburello.