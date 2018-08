Il 25 agosto a Nicosia si terrà “I Bersaglieri sul Cammino di San Felice”

Il corpo dei Bersaglieri è senz’altro uno dei più amati ed ammirati in Italia e nel mondo. Ancora una volta a Nicosia saranno tra i protagonisti nel programma per le celebrazioni in onore di San Felice, compatrono di Nicosia, che vedrà il 25 agosto proprio l’impegno dei bersaglieri della locale sezione rendere onore all’umile frate vissuto nel XVIII secolo. La sezione di Nicosia dell’Associazione Nazionale Bersaglieri ha organizzato un serie di eventi che celebreranno San Felice e valorizzeranno le bellezze monumentali ed artistiche di Nicosia.

La mattina di sabato sarà dedicata proprio alla conoscenza ed alla valorizzazione di Nicosia. La manifestazione avrà inizio alle 9 di mattina con l’accoglienza di turisti e visitatori in piazza San Francesco di Paola, alle 10 inizierà il tour attraverso chiese, monumenti e zone caratteristiche di Nicosia, con particolare riguardo ai luoghi in cui visse ed operò San Felice.

Nel pomeriggio a partire dalle 17 con l’arrivo in piazza San Francesco di Paola della fanfara dei Bersaglieri della sezione Anb di Caltanissetta, la manifestazione entrerà nel vivo, con l’attesa sfilata dei bersaglieri e della fanfara lungo le vie di Nicosia, fino alla spianata dell’orto dei Frati cappuccini.

Alle 18 verrà celebrata la messa e successivamente lungo le vie del centro cittadino a passo di corsa ed al ritmo dei celebri brani che hanno reso famosi i bersaglieri, verrà depositata una corona di fiori ai piedi del monumento dei caduti in piazza Vittime di Nassiriya con la presenza ed i saluti del sindaco di Nicosia.

Altro momento importante alle 20 avverrà l’inaugurazione dei nuovi locali della sede della sezione di Nicosia dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, in via Senatore Romano, presso i locali dell’ex Tribunale.

La giornata si concluderà alle 21.30 in piazza Garibaldi con il concerto della Fanfara dei Bersaglieri ed i saluti finali alla cittadinanza.