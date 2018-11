Il 3 e 4 novembre visita in provincia di Enna della senatrice Papatheu di Forza Italia

Sabato 3 e domenica 4 novembre dalle ore 15 la senatrice di Forza Italia, Urania Giulia Papatheu, sarà in visita in alcune località del territorio ennese, il programma della visita prevede sabato alle ore 15 un incontro con il dirigenti, gli amministratori e consiglieri di Forza Italia presso il Municipio di Leonforte. Sarà l’occasione propizia per parlare del partito, ma anche di tematiche legate alle autonomie locali. In serata sarà a Nicosia dove incontrerà nuovamente i dirigenti dell’area nord di Forza Italia in occasione di una cena conviviale. La senatrice Papatheu eletta nel proporzionale per Forza Italia è impegnata in una serie di incontri per conoscere le diverse realtà territoriali locali e le diverse problematiche che spesso attanagliano i piccoli centri dell’entroterra della Sicilia.

Domenica 4 novembre alle ore 10 sarà presente a Barrafranca, dove parteciperà alla Manifestazione civile del 4 novembre e successivamente ad incontro con gli amministratori e dirigenti di Forza Italia dell’ area sud della provincia ennese. Soddisfazione per la visita della senatrice Papatheu è stata espressa dal commissario provinciale di Forza Italia, Salvo Campione e dal responsabile degli enti locali del partito Sebastiano Nicastro, ma anche da parte dei commissari locali del partito che hanno apprezzato l’interesse della senatrice Papatheu per il territorio ennese.